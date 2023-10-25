Береснева (Бехтер) Оксана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснева (Бехтер) Оксана Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Береснев Василий Геннадьевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Береснев Василий Геннадьевич

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береснев Василий Геннадьевич

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