Береснева (Бехтер) Оксана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Береснев Василий Геннадьевич
Рождение ребёнка
10.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Береснев Василий Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно