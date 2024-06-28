Наталья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти20.03.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1869 ст.
Муж: Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
29.03.1871
Дочь: Мария Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
13.03.1873
Сын: Алексей Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
02.07.1875
Сын: Владимир Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Егоров
Смерть
20.03.1877 ст.