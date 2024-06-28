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Наталья Иванова

Место рождения

Размесово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

20.03.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Размесово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.02.1869 ст.

Муж: Прокопий Егоров

Рождение ребёнка
29.03.1871

Дочь: Мария Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Егоров

Размесово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1873

Сын: Алексей Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Егоров

Размесово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1875

Сын: Владимир Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Егоров

Размесово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.03.1877 ст.
Размесово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

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