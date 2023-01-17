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Быков Иван Петрович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

28.11.1864

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1864

Отец: Быков Петр Николаевич

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.

Дочь: Быкова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Милен Надежда Васильевна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Быков Николай Иванович

Мать ребёнка: Милен Надежда Васильевна

Бердичев, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милен Надежда Васильевна

Смерть
1940
Харьков, Харківська область
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