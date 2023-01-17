Быков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения28.11.1864
Дата смерти1940
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1864
Отец: Быков Петр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.
Дочь: Быкова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Милен Надежда Васильевна
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Милен Надежда Васильевна
Бердичев, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милен Надежда Васильевна
Смерть
1940
Харьков, Харківська область