Кравцов Егор Дмитриевич
Место рожденияСело Колокольцовка, Саратовская область
Дата рождения1806
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Кравцов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Село Колокольцовка, Саратовская область
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Село Колокольцовка, Саратовская губерния
Смерть
1888
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область