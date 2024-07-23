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Кравцов Егор Дмитриевич

Место рождения

Село Колокольцовка, Саратовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кравцов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Село Колокольцовка, Саратовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кравцов Никифор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Село Колокольцовка, Саратовская губерния
Смерть
1888
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область

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