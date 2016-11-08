Печников Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1943
Дата смерти08.11.2016
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1943
Отец: Печников Василий
Мать: Печникова Анастасия
Рождение ребёнка
29.11.1968
Дочь: Ястребцева Елена Валетиновна
Мать ребёнка: Печникова Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
20.08.1972
Дочь: Карелина Анна Валентиновна
Мать ребёнка: Печникова Раиса Семеновна
Смерть
08.11.2016