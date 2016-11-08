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Печников Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1943

Дата смерти

08.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1943

Отец: Печников Василий

Мать: Печникова Анастасия

Рождение ребёнка
29.11.1968

Дочь: Ястребцева Елена Валетиновна

Мать ребёнка: Печникова Раиса Семеновна

Рождение ребёнка
20.08.1972

Дочь: Карелина Анна Валентиновна

Мать ребёнка: Печникова Раиса Семеновна

Смерть
08.11.2016

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