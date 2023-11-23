Ксения Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Иоанн Иосифов
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Арефинский Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Орлова Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Философ Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Семенов
Смерть
1793