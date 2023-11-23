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Ксения Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Иоанн Иосифов

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Арефинский Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Орлова Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Философ Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Смерть
1793

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