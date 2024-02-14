Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1925
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1949
Сын: Мурзагулов Махмут Ахметович
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Рождение ребёнка
22.06.1952
Дочь: Сафарова (Мурзагулова) Разия Ахметовна
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Рождение ребёнка
15.08.1954
Сын: Мурзагулов Рафкат Ахметович
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Рождение ребёнка
18.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Рождение ребёнка
27.02.1959
Сын: Мурзагулов Амир Ахметович
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Рождение ребёнка
27.05.1962
Сын: Мурзагулов Урал Ахметович
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Смерть
2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно