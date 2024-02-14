Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Мать: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Рождение ребёнка
08.06.1949

Сын: Мурзагулов Махмут Ахметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Рождение ребёнка
22.06.1952

Дочь: Сафарова (Мурзагулова) Разия Ахметовна

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Рождение ребёнка
15.08.1954

Сын: Мурзагулов Рафкат Ахметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Рождение ребёнка
18.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Рождение ребёнка
27.02.1959

Сын: Мурзагулов Амир Ахметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Рождение ребёнка
27.05.1962

Сын: Мурзагулов Урал Ахметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Смерть
2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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