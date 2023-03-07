Дубовик Афонасий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Афонасий Иосифович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

01.10.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Дубовик Алексей Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
01.10.1905
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от старости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы
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