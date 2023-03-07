Дубовик Афонасий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти01.10.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Дубовик Алексей Афонасьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
01.10.1905
Причина смерти: от старости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы