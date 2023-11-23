Козма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1765
Отец: Иван Васильев
Мать: Ксения Алексеева
ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Стефанова
Работа или профессия
Между 1782 и 1786
дьячок | ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Козмина
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Работа или профессия
Между 1786 и 1814
диакон | Богословское на Погосте.Церковь Иоанна Богослова (1745 г. - 1755 г. - Ярославского уезда Эдомской волости ц. Св.Апостола Иоанна Богослова) 1795-1805. Диакон Кузьма Иванович (1765), дьячок с.М... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алексий Кузмин
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.же... Показать все
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ульяна Козмина
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лукерья Козмина
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 2010ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1805гс. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 40жена Ирина Степанова 40дети:Анна 19Алексей 17Ульяна 15Лукерья 3ГАЯО фонд 230... Показать все
Смерть
1814
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 5939РС СЦС Р-Борисоглебского уезда за 1815гл. 270с. Богословское на ПогостеДиакон Козма Иванов 46.....умер в 1814гпо смерти диакона Козмы Иванова место его диаконское оставл... Показать все