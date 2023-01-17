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Черняновский Феоктист

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Место рождения

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Черняновский Евсей Феоктистович

Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Черняновский Пётр Феоктистович

Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селивёрстова Анастасия Феоктистовна

Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Григорий Феоктистович

Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Роман Феоктистович

Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Анна Арсентьевна

Смерть
Неизвестно
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