Черняновский Феоктист
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Черняновский Евсей Феоктистович
Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Черняновский Пётр Феоктистович
Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селивёрстова Анастасия Феоктистовна
Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Григорий Феоктистович
Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Роман Феоктистович
Мать ребёнка: Черняновская Анна Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно