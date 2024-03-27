Нифанина (Уродкова) Ангелина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифанина (Уродкова) Ангелина Павловна

Место рождения

д. Тоймушка

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тоймушка
Рождение ребёнка
22.08.1950

Сын: Нифанин Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Нифанин Аркадий Яковлевич

с. Верхняя Тойма
Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нифанин Аркадий Яковлевич

с.Верхняя Тойма Архангельской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифанин Аркадий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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