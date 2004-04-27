Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1955

Дата смерти

27.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
08.08.1975

Сын: Муравьев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Муравьев Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
10.12.1979

Дочь: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Муравьев Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
13.05.1982

Сын: Муравьев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Муравьев Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
12.02.1986

Сын: Муравьев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Муравьев Сергей Герасимович

Смерть
27.04.2004

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