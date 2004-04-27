Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1955
Дата смерти27.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1975
Сын: Муравьев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Муравьев Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
10.12.1979
Дочь: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Муравьев Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
13.05.1982
Сын: Муравьев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Муравьев Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
12.02.1986
Сын: Муравьев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Муравьев Сергей Герасимович
Смерть
27.04.2004