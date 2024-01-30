Қаспақбаев Керейбай Жәйірбайұлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Қаспақбаев Керейбай Жәйірбайұлы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жүнісов Жәйірбай Қаспақбайұлы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Әлима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нугурбекова Мақаш Керейбайқызы

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Қаспақбаева Үмітқан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Төлеуғазы Керейбайұлы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гүлғайша Керейбайқызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тұрсынғайша Керейбайқызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мәпиза Керейбайқызы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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