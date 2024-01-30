Қаспақбаев Керейбай Жәйірбайұлы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жүнісов Жәйірбай Қаспақбайұлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Әлима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нугурбекова Мақаш Керейбайқызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Қаспақбаева Үмітқан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гүлғайша Керейбайқызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тұрсынғайша Керейбайқызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мәпиза Керейбайқызы
Смерть
Неизвестно