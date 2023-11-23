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Георгиевский Анатолий Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1852

Отец: Георгиевский Константин Васильев

Мать: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Георгиевская (Флерова) Олимпиада Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Пазушина Ярославского уезда и губернии
Рождение ребёнка
28.07.1879

Сын: Георгиевский Петр Анатольев

Мать ребёнка: Георгиевская (Флерова) Олимпиада Петровна

Смерть
Неизвестно

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