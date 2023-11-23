Георгиевский Анатолий Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1852
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Пазушина Ярославского уезда и губернии
Рождение ребёнка
28.07.1879
Сын: Георгиевский Петр Анатольев
Мать ребёнка: Георгиевская (Флерова) Олимпиада Петровна
Смерть
Неизвестно