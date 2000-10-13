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Kaplan Julius

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Место рождения

Russia

Дата рождения

22.09.1900

Дата смерти

13.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.
Около 1901 г.р.

Дети

1924 г.р.
Около 1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1900

Отец: Kaplan Yale

Мать: Rebecca

Russia
Иммиграция
1906
Рождение ребёнка
29.03.1924

Сын: Kaplan Louis A.

Мать ребёнка: Kaplan Lena

Brooklyn, Kings, New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Kaplan Sydney

Мать ребёнка: Kaplan Lena

New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0501-0750), Kings, New York, USA
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kaplan Lena

New York, USA
Бракосочетание
26.03.1961

Жена: Kaplan Dora

Brooklyn, New York City, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kaplan Lena

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.2000
New York City, New York, United States
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