Kaplan Julius
Место рожденияRussia
Дата рождения22.09.1900
Дата смерти13.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1900
Отец: Kaplan Yale
Мать: Rebecca
Russia
Иммиграция
1906
Рождение ребёнка
29.03.1924
Сын: Kaplan Louis A.
Мать ребёнка: Kaplan Lena
Brooklyn, Kings, New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Kaplan Sydney
Мать ребёнка: Kaplan Lena
New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0501-0750), Kings, New York, USA
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kaplan Lena
New York, USA
Бракосочетание
26.03.1961
Жена: Kaplan Dora
Brooklyn, New York City, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kaplan Lena
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.2000
New York City, New York, United States