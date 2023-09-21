Bischoff Anton
мужской, родился 1837
МатьBischoff (Zerr) Katharina02.12.1812 г.р.
Супруги
Bischoff (Merdian) Katharina1838 г.р.
Дети
Bischoff Philipp1869 г.р.
Bischoff Georg12.06.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1869
Сын: Bischoff Philipp
Мать ребёнка: Bischoff (Merdian) Katharina
Рождение ребёнка
1876
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
12.06.1883
Сын: Bischoff Georg
Мать ребёнка: Bischoff (Merdian) Katharina
Рождение ребёнка
1887