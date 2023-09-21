Bischoff Anton 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Bischoff Anton

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 1837

Мать
Bischoff (Zerr) Katharina02.12.1812 г.р.
Супруги
Bischoff (Merdian) Katharina1838 г.р.
Дети
Bischoff Philipp1869 г.р.
Bischoff Georg12.06.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Bischoff (Zerr) Katharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bischoff (Merdian) Katharina

Рождение ребёнка
1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bischoff (Merdian) Katharina

Рождение ребёнка
1869

Сын: Bischoff Philipp

Мать ребёнка: Bischoff (Merdian) Katharina

Рождение ребёнка
1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bischoff (Merdian) Katharina

Рождение ребёнка
1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bischoff (Merdian) Katharina

Рождение ребёнка
12.06.1883

Сын: Bischoff Georg

Мать ребёнка: Bischoff (Merdian) Katharina

Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bischoff (Merdian) Katharina

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