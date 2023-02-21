Амман (Amman) Антон (Antonius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амман (Amman) Антон (Antonius)

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Место рождения

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

25.10.1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1722

Отец: Амман Иосиф

Мать: Айгер Анна Мария

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
26.01.1744

Дочь: Дитрих Мария Магдалена

Мать ребёнка: Дитрих Елизавета

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно
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