Амман (Amman) Антон (Antonius)
Место рожденияСтундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения25.10.1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1722
Отец: Амман Иосиф
Мать: Айгер Анна Мария
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
26.01.1744
Дочь: Дитрих Мария Магдалена
Мать ребёнка: Дитрих Елизавета
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно