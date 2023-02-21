Саутова (Воронцова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаутова (Воронцова) Надежда Ивановна

Саутова (Воронцова) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1930

Дата смерти

12.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930

Отец: Воронцов Иван Африканович

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
05.07.1953

Дочь: Сокольникова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Саутов Виктор Михайлович

Гулистан
Рождение ребёнка
25.04.1956

Дочь: Саутова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Саутов Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саутов Виктор Михайлович

Смерть
12.08.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close