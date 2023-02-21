Саутова (Воронцова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1930
Дата смерти12.08.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930
Отец: Воронцов Иван Африканович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
05.07.1953
Дочь: Сокольникова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Саутов Виктор Михайлович
Гулистан
Рождение ребёнка
25.04.1956
Дочь: Саутова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Саутов Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1989