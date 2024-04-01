Корюков (Казакова) Ксения Аверкиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюков) Анна Степановна
Отец ребёнка: Корюков Степан Зотиков
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1905
Сын: Корюков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Корюков Степан Зотиков
Рождение ребёнка
20.12.1907
Сын: Корюков Евфимий Степанович
Отец ребёнка: Корюков Степан Зотиков
Рождение ребёнка
?.01.1914
Отец ребёнка: Корюков Степан Зотиков