Корюков (Казакова) Ксения Аверкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюков (Казакова) Ксения Аверкиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюков) Анна Степановна

Отец ребёнка: Корюков Степан Зотиков

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Корюков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Корюков Степан Зотиков

Рождение ребёнка
20.12.1907

Сын: Корюков Евфимий Степанович

Отец ребёнка: Корюков Степан Зотиков

Рождение ребёнка
?.01.1914

Сын: Корюков Иван Степанович

Отец ребёнка: Корюков Степан Зотиков

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