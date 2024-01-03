Злыднев Захар Пудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти?.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Злыднев Пуд
Мать: Злыднева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злыднева Раиса Захаровна
Мать ребёнка: Злыднева (Татаренцева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.04.1939
Сын: Злыднев Николай Захарович
Мать ребёнка: Злыднева (Татаренцева) Анна Алексеевна
Смерть
?.08.1980