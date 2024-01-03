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Злыднев Захар Пудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Злыднев Пуд

Мать: Злыднева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злыднева Раиса Захаровна

Мать ребёнка: Злыднева (Татаренцева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.04.1939

Сын: Злыднев Николай Захарович

Мать ребёнка: Злыднева (Татаренцева) Анна Алексеевна

Смерть
?.08.1980

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