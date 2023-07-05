Петр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Романович

Петр Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Роман

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1808

Сын: Родион Петрович

Мать ребёнка: Пелагея

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефим Петрович

Мать ребёнка: Пелагея

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Арина Петровна

Мать ребёнка: Пелагея

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Пелагея

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Пелагея

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: Пелагея

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1851
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.