Петр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1808
Сын: Родион Петрович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефим Петрович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Арина Петровна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
1851