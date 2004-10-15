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Рвачев Андрей Николаевич

Место рождения

Хатуша, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

15.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: Рвачев Николай Анатольевич

Мать: Рвачева Дарья Дмитриевна

Хатуша, Конышевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
Военная служба
28.12.1944
Бракосочетание
20.05.1951

Жена: Рвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна

Макаро-Петровское, Конышевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1952
Рождение ребёнка
02.04.1952

Дочь: Рвачева Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Рвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.11.1960

Сын: Рвачев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Рвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна

Смерть
15.10.2004
Льгов, город Льгов, Курская область

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