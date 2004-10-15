Рвачев Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1927
Дата смерти15.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
28.12.1944
Бракосочетание
20.05.1951
Макаро-Петровское, Конышевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1952
Рождение ребёнка
02.04.1952
Дочь: Рвачева Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Рвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1960
Мать ребёнка: Рвачева (Егунова) Татьяна Дмитриевна
Смерть
15.10.2004