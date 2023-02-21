Огурцова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгурцова Татьяна Васильевна

Огурцова Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Огурцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Огурцова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Огурцова Евдокия (старшая) Ивановна

Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Огурцова Евдокия (средняя) Ивановна

Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Огурцова Евдокия (младшая) Ивановна

Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Огурцова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Огурцов Павел Иванович

Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Иван Иакимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close