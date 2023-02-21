Огурцова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Огурцова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Огурцова Евдокия (старшая) Ивановна
Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Огурцова Евдокия (средняя) Ивановна
Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Огурцова Евдокия (младшая) Ивановна
Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Огурцова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Огурцов Иван Иакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно