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Полоротова Ирина Софроновна

Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

05.05.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1901 ст.

Отец: Полоротов Сафроний Васильевич

Мать: Полоротова Евдокия Антониевна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Запись № 28 от 15 мая 1901 года о рождении в метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1901 год в документах фонда "Церкви Забайкальской области". Родители: Елгинского поселка казак Софроний В... Показать все
Упоминание
2023
возможно Арина Муратова, упоминается как сестра Татьяны Сафроновны Марфой Егоровной Барановой (Макаровой)
Смерть
Неизвестно
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