Полоротова Ирина Софроновна
Место рождения
Дата рождения05.05.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1901 ст.
Запись № 28 от 15 мая 1901 года о рождении в метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1901 год в документах фонда "Церкви Забайкальской области". Родители: Елгинского поселка казак Софроний В... Показать все
Упоминание
2023
возможно Арина Муратова, упоминается как сестра Татьяны Сафроновны Марфой Егоровной Барановой (Макаровой)
Смерть
Неизвестно