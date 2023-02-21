Дягилев Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилев Сергей Павлович

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Место рождения

Селищи, Нижегородская губерния

Дата рождения

31.03.1872

Дата смерти

19.08.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Селищи, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.08.1929
Венеция, Италия
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