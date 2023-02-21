Дягилев Сергей Павлович
Место рожденияСелищи, Нижегородская губерния
Дата рождения31.03.1872
Дата смерти19.08.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Селищи, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1890
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1929
Венеция, Италия