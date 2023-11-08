Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Василий Фадеев

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Фадей

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Харитон Фадеев

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Фадей

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Дмитрий Фадеев

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Фадей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ши(е)пи(е)тькин Фадей

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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