Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Василий Фадеев
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Фадей
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Харитон Фадеев
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Фадей
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Дмитрий Фадеев
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Фадей
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно