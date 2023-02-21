Хоменко Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоменко Зиновия Спиридоновна
Пески, Полтавська область
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно