Хоменко Яков Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Яков Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Зиновия Спиридоновна

Пески, Полтавська область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Зиновия Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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