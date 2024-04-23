Феврония Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Онуфрий Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Фома Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Никита Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1789

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