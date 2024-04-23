Феврония Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Онуфрий Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Фома Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Никита Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Смерть
1789