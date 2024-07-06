Ярышев Сергей Степанович 04.12.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярышев Сергей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1922

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1922

Отец: Ярышев Степан Антонович

Мать: Ярышева Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
19.12.1950

Сын: Ярышев Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
?.10.1952

Сын: Ярышев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
12.10.1955

Сын: Ярышев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна

Смерть
1976

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