Ярышев Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1922
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1922
Отец: Ярышев Степан Антонович
Мать: Ярышева Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1950
Мать ребёнка: Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
?.10.1952
Сын: Ярышев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
12.10.1955
Сын: Ярышев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна
Смерть
1976