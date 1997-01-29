Мятечко Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМятечко Александр Андреевич

Мятечко Александр Андреевич

avatar

Место рождения

Ружаны, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

14.12.1947

Дата смерти

29.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Евдокия Михайловна

Ружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.1997
Подсинее, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Причина смерти: острая коронарная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Подсинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close