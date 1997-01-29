Мятечко Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1947
Дата смерти29.01.1997
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.1997
Подсинее, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Причина смерти: острая коронарная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Подсинское кладбище