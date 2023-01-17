Армадеров Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти25.08.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1935
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1935 по 1956
Смерть
25.08.1956