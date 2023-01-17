Армадеров Георгий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Армадеров Георгий Александрович

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Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

25.08.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1935
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1935 по 1956
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.08.1956
Москва, город федерального значения Москва
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