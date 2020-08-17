Завгородний Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1935
Дата смерти17.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1935
Рождение ребёнка
18.03.1960
Дочь: Звонарева Ольга Владимироавна
Мать ребёнка: Завгородняя Галина Алексеевна
г. Энгельс
Рождение ребёнка
17.12.1965
Дочь: Солманова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Завгородняя Галина Алексеевна
Смерть
17.08.2020