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Завгородний Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1935

Дата смерти

17.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1935

Отец: Завгородний Виктор Григорьевич

Мать: Завгородняя Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1960

Дочь: Звонарева Ольга Владимироавна

Мать ребёнка: Завгородняя Галина Алексеевна

г. Энгельс
Рождение ребёнка
17.12.1965

Дочь: Солманова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Завгородняя Галина Алексеевна

Смерть
17.08.2020
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