Меркулова (Плахова) Арина Афанасьевна
Место рожденияКурская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рожденияПосле 1890
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.09.1925
Сын: Меркулов Николай Петрович
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.05.1927
Сын: Меркулов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.01.1929
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
07.07.1936
Сын: Меркулов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.09.1938
Дочь: Канаева Вера Петровна
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
10.05.1943
Сын: Меркулов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1950
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец