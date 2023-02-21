Меркулова (Плахова) Арина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Плахова) Арина Афанасьевна

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Место рождения

Курская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

После 1890

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.09.1925

Сын: Меркулов Николай Петрович

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.05.1927

Сын: Меркулов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.01.1929

Сын: Меркулов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
07.07.1936

Сын: Меркулов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.09.1938

Дочь: Канаева Вера Петровна

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
10.05.1943

Сын: Меркулов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Пётр Иванович

Смерть
После 1950
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
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