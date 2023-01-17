Воскресенская (Сорокина) Александра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1905
Дата смерти25.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1931
Дочь: Минеева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Воскресенский Николай Васильевич
Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Воскресенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Воскресенский Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1970