Воскресенская (Сорокина) Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская (Сорокина) Александра Матвеевна

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Место рождения

Старая Сейма, Володарский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.12.1905

Дата смерти

25.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Сейма, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1931

Дочь: Минеева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Воскресенский Николай Васильевич

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Воскресенский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Воскресенский Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскресенский Николай Васильевич

Смерть
25.12.1970
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