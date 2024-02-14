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Мухаметзянов Закир Гарипович

Место рождения

Башкирия

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Мухаметзянов Закир Гариповоч. Орден Отечественной войны II степени __.__.1917 Башкирская АССР, Туймазинский р-н, п. Туркменево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
12.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметзянова Гайниямал

Смерть
Неизвестно

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