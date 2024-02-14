Мухаметзянов Закир Гарипович
Место рожденияБашкирия
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Мухаметзянов Закир Гариповоч. Орден Отечественной войны II степени __.__.1917 Башкирская АССР, Туймазинский р-н, п. Туркменево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
12.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметзянова Гайниямал
Смерть
Неизвестно