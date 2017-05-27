Плешкова Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешкова Клавдия Петровна

Плешкова Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

27.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Труженица тыла
Рождение ребёнка
12.09.1950

Дочь: Дорохина (Плешкова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Плешков Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
02.06.1952

Сын: Плешков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Плешков Василий Прокопьевич

Смерть
27.05.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.