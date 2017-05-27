Плешкова Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти27.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Труженица тыла
Рождение ребёнка
12.09.1950
Дочь: Дорохина (Плешкова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Плешков Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.06.1952
Сын: Плешков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Плешков Василий Прокопьевич
Смерть
27.05.2017