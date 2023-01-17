Никифорова (Чернышева) Надежда
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти06.09.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Чернышев Ананий Афанасьевич
Мать: Чернышева Елена
Рождение ребёнка
1868
Сын: Никифоров Семен Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий
Бракосочетание
14.02.1869
Муж: Никифоров Василий
Рождение ребёнка
22.03.1874
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Василий
Рождение ребёнка
30.06.1875
Сын: Никифоров Косьма Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Никифоров Михей Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий
Рождение ребёнка
06.09.1879
Сын: Никифоров Яким Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий
Рождение ребёнка
11.05.1881
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Василий
Рождение ребёнка
13.04.1884
Дочь: Агапия Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Василий
Рождение ребёнка
07.11.1890
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Василий
Смерть
06.09.1919
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно