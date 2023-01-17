Никифорова (Чернышева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Чернышева) Надежда

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Дата смерти

06.09.1919

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Чернышев Ананий Афанасьевич

Мать: Чернышева Елена

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Никифоров Семен Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1869

Муж: Никифоров Василий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1874

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Василий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1875

Сын: Никифоров Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Никифоров Михей Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий

Рождение ребёнка
06.09.1879

Сын: Никифоров Яким Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1881

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Василий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1884

Дочь: Агапия Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Василий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1890

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Василий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.09.1919
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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