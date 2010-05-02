(Остертаг) Бландина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1921
Дата смерти02.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921
Отец: Остертаг Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колб Петер
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Колб Ирма
Отец ребёнка: Колб Петер
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
18.02.1949
Рождение ребёнка
12.09.1950
Дочь: (Клейн) Мария
Отец ребёнка: Клейн Андрей (Heinrich)
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Клейн Владимир
Отец ребёнка: Клейн Андрей (Heinrich)
Рождение ребёнка
23.10.1954
Смерть
02.05.2010