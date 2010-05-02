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(Остертаг) Бландина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1921

Дата смерти

02.05.2010

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1940 г.р.
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1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921

Отец: Остертаг Александр

Мать: Остертаг (Брендель) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клейн Андрей (Heinrich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колб Петер

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Колб Ирма

Отец ребёнка: Колб Петер

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клейн Андрей (Heinrich)

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клейн Андрей (Heinrich)

Рождение ребёнка
12.09.1950

Дочь: (Клейн) Мария

Отец ребёнка: Клейн Андрей (Heinrich)

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Клейн Владимир

Отец ребёнка: Клейн Андрей (Heinrich)

Рождение ребёнка
23.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клейн Андрей (Heinrich)

Смерть
02.05.2010

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