Малака Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти08.05.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Малака Иван Петрович
Мать: Малака Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Водолага Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Малака Мария Евдокимовна
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Карасевская волость
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малака Мария Евдокимовна
Смерть
08.05.1894
Причина смерти: от простуды