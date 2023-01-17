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Малака Павел Иванович

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Место рождения

Дуванка, Харківська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

08.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Малака Иван Петрович

Мать: Малака Ксения Лукьяновна

Дуванка, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Водолага Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Малака Мария Евдокимовна

Харьковская губерния, Харьковский уезд, Карасевская волость
Место жительства
Неизвестно
Дуванка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малака Мария Евдокимовна

Смерть
08.05.1894
Дуванка, Харківська область
Причина смерти: от простуды
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