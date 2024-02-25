Белов Михаил Адрианович
Место рождения
Дата рождения08.11.1905 ст.
Дата смерти28.03.1939
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.11.1905
Восприемники (Крестные): 1. Адрианъ Сергеевъ 2. Варвара Иосифова (дочь Иосифа Алексеъева) Крещение происходило в
Рождение
08.11.1905 ст.
Отец: Беъловъ Адрiан Ефимовъ
Мать: Неонилла Федорова
Казанская губерния, Спасский уезд, Полянская волость, деревня Березовка (Шентала), деревня бывшая владельческая, при речке Ерыкле (дворов 149, жителей 837 по состоянию на 1886 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
24.09.1925
Мать ребёнка: Белова Анна Ефремовна
Смерть
28.03.1939