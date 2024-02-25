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Белов Михаил Адрианович

Место рождения

Березовка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.11.1905 ст.

Дата смерти

28.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.11.1905
Березовка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники (Крестные): 1. Адрианъ Сергеевъ 2. Варвара Иосифова (дочь Иосифа Алексеъева) Крещение происходило в
Рождение
08.11.1905 ст.

Отец: Беъловъ Адрiан Ефимовъ

Мать: Неонилла Федорова

Березовка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанская губерния, Спасский уезд, Полянская волость, деревня Березовка (Шентала), деревня бывшая владельческая, при речке Ерыкле (дворов 149, жителей 837 по состоянию на 1886 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
24.09.1925

Сын: Белов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Белова Анна Ефремовна

Смерть
28.03.1939

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