Юрищев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрищев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1900

Сын: Юрищев Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Юрищев Серафим

Мать ребёнка: не указана

Бельковские выселки, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Юрищева Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрищев Сергей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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