Юрищев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1900
Сын: Юрищев Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Юрищев Серафим
Мать ребёнка: не указана
Бельковские выселки, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Юрищева Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрищев Сергей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно