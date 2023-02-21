Третьякова (Мамонтова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Мамонтова) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.08.1865

Муж: Третьяков Павел Михайлович

Супруг(-а): Вера Николаевна Третьякова (Мамонтова)
Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Siloti Вера Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Боткина Александра Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Gritzenko Любовь Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Moskva, Russia
Рождение ребёнка
1871

Сын: Третьяков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878

Сын: Третьяков Иван Павлович

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Смерть
1899
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