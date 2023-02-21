Третьякова (Мамонтова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.08.1865
Супруг(-а): Вера Николаевна Третьякова (Мамонтова)
Рождение ребёнка
06.10.1866
Дочь: Siloti Вера Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Боткина Александра Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Gritzenko Любовь Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Moskva, Russia
Рождение ребёнка
1871
Сын: Третьяков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Смерть
1899