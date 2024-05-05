Шапранов Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапранов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапранова (Усольцева) Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
13.11.2003

Сын: Шапранов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Шапранова (Усольцева) Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
18.12.2012

Дочь: Шапранова Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Шапранова (Усольцева) Ирина Юрьевна

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