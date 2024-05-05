Шапранов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.2003
Сын: Шапранов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Шапранова (Усольцева) Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
18.12.2012
Дочь: Шапранова Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Шапранова (Усольцева) Ирина Юрьевна