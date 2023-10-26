Волков Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.08.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
17.07.1914 ст.
Был мобилизован по всеобщей мобилизации от 17 июля 1914 г. из числа запасников. Служил во 2-й Армии 13-й армейский корпус 36-я пехотная дивизия 2-я бригада 144-й пехотный Каширский полк в 4-м батальон... Показать все
Смерть
29.08.1914 ст.
из Википедии: Вечером 14/27 августа 1914 года был получен приказ по 2-й русской армии о подчинении XIII русского корпуса генералу Мартосу. Мартос развернул XV русский корпус и повел энергичное наступл... Показать все