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Волков Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.08.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Волков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
17.07.1914 ст.
Был мобилизован по всеобщей мобилизации от 17 июля 1914 г. из числа запасников. Служил во 2-й Армии 13-й армейский корпус 36-я пехотная дивизия 2-я бригада 144-й пехотный Каширский полк в 4-м батальон... Показать все
Смерть
29.08.1914 ст.
из Википедии: Вечером 14/27 августа 1914 года был получен приказ по 2-й русской армии о подчинении XIII русского корпуса генералу Мартосу. Мартос развернул XV русский корпус и повел энергичное наступл... Показать все

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