Калинина (Белякова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения23.01.1928
Дата смерти18.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1928
Отец: Беляков Николай
Мать: Белякова Елизавета
Рождение ребёнка
11.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Михаил
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
18.12.2006