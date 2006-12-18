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Калинина (Белякова) Татьяна

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Место рождения

Чулпаново, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.01.1928

Дата смерти

18.12.2006

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1928

Отец: Беляков Николай

Мать: Белякова Елизавета

Чулпаново, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
18.12.2006
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