Кирилюк Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилюк Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтович Или Кирилюк Петр Семенович

Мать ребёнка: Войтович Христя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилюк Или Войтович Анна Семеновна

Мать ребёнка: Войтович Христя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войтович Или Кирилюк Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Войтович Христя

Рождение ребёнка
10.06.1937

Дочь: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Войтович Христя

Смерть
Неизвестно

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