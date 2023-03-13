Хомяковъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1911
Сын: Хомяковъ Николай
Мать ребёнка: Хомякова Марья Филиппова
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомякова Марья Филиппова