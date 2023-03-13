Хомяковъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомяковъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1911

Сын: Хомяковъ Николай

Мать ребёнка: Хомякова Марья Филиппова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Марья Филиппова

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