Муромцев Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухих (Муромцева) Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Муромцева (Сычева) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1955
Дочь: Солодовникова (Муромцева) Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно