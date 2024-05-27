Муромцев Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуромцев Геннадий Васильевич

Муромцев Геннадий Васильевич

Место рождения

Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Василий

Мать: Муромцева Екатерина Федотовна

Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муромцева (Сычева) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухих (Муромцева) Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Муромцева (Сычева) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
01.04.1955

Дочь: Солодовникова (Муромцева) Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.