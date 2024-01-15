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Посконина Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Посконина) Екатерина Леонтьева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Посконина) Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Семёнов (Посконин) Митрофан Леонтьев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Рождение ребёнка
15.03.1836

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Дарья Леонтьева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1837

Сын: Семёнов (Посконин) Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1839

Сын: Семёнов (Посконин) Павел Леонтьев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Рождение ребёнка
10.02.1845

Сын: Семёнов (Посконин) Алексей Леонтьев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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