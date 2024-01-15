Посконина Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Посконина) Екатерина Леонтьева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Дочь: (Посконина) Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Сын: Семёнов (Посконин) Митрофан Леонтьев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Дарья Леонтьева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Сын: Семёнов (Посконин) Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Сын: Семёнов (Посконин) Павел Леонтьев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Сын: Семёнов (Посконин) Алексей Леонтьев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов