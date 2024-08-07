(Шлепов) Ульяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шлепов) Ульяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

10.05.1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлепов Герасим Фаддеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев

Рождение ребёнка
1871

Сын: Федор Герасимов

Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев

Рождение ребёнка
19.03.1877

Дочь: (Шлепова) Дарья Герасимова

Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев

Рождение ребёнка
21.08.1878

Дочь: Наталья Герасимова

Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев

Рождение ребёнка
16.07.1881

Дочь: Олимпиада Герасимова

Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев

Смерть
10.05.1885

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