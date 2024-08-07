(Шлепов) Ульяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти10.05.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Герасимов
Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Федор Герасимов
Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев
Рождение ребёнка
19.03.1877
Дочь: (Шлепова) Дарья Герасимова
Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев
Рождение ребёнка
21.08.1878
Дочь: Наталья Герасимова
Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев
Рождение ребёнка
16.07.1881
Дочь: Олимпиада Герасимова
Отец ребёнка: Шлепов Герасим Фаддеев
Смерть
10.05.1885